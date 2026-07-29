La Juventus va frapper un autre coup en attaque

La Juventus accélère sur tous les fronts. Alors que le club turinois est tout proche de boucler définitivement le retour de Randal Kolo Muani en provenance du PSG, après un accord trouvé entre les deux clubs, les Bianconeri avancent déjà sur un autre dossier pour préparer l’avenir. La Vieille Dame poursuit sa politique de recrutement de jeunes talents à fort potentiel.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sky Germany, la Juventus est en effet toute proche de s’offrir Kerim Alajbegović. Un accord total a été trouvé avec le Bayer Leverkusen pour le transfert définitif du milieu offensif bosnien de 18 ans. La Juve va débourser 33 M€ dans un premier temps, un montant qui pourrait grimper jusqu’à 40 M€ grâce à différents bonus. Seuls les derniers détails administratifs restent à régler avant l’officialisation de cette nouvelle recrue.