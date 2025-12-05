Menu Rechercher
Commenter 13
CDM

CdM : pourquoi la France et l’Argentine ont changé de groupe lors du tirage

Par Josué Cassé
1 min.

La séquence n’a pas manqué de faire réagir. Ce vendredi soir, lors du tirage au sort de la prochaine Coupe du monde, l’Argentine a d’abord hérité du groupe I, avant de récupérer le J et de laisser la poule I à l’équipe de France. Si les Bleus défieront donc le Sénégal, la Norvège et un barragiste (Bolivie, Suriname ou l’Iraq), cette inversion a une explication.

La suite après cette publicité
La France a-t-elle hérité du tirage le plus difficile ?
- Fin dans 2j
Génération de l'image en cours

En effet, depuis cette année, une nouveauté a intégré le règlement du tirage au sort du Mondial. Premier et deuxième du classement FIFA, l’Espagne et l’Argentine ne devaient pas être versés dans la même partie de tableau, pour ne pas s’affronter avant une éventuelle finale, tout comme la France (3e) et l’Angleterre (4e). Et l’Albiceleste devait donc rejoindre la poule J, la dernière dans ce cas, pour respecter cette condition.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Argentine

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Argentine Flag Argentine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier