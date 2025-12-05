CdM : pourquoi la France et l’Argentine ont changé de groupe lors du tirage
La séquence n’a pas manqué de faire réagir. Ce vendredi soir, lors du tirage au sort de la prochaine Coupe du monde, l’Argentine a d’abord hérité du groupe I, avant de récupérer le J et de laisser la poule I à l’équipe de France. Si les Bleus défieront donc le Sénégal, la Norvège et un barragiste (Bolivie, Suriname ou l’Iraq), cette inversion a une explication.
En effet, depuis cette année, une nouveauté a intégré le règlement du tirage au sort du Mondial. Premier et deuxième du classement FIFA, l’Espagne et l’Argentine ne devaient pas être versés dans la même partie de tableau, pour ne pas s’affronter avant une éventuelle finale, tout comme la France (3e) et l’Angleterre (4e). Et l’Albiceleste devait donc rejoindre la poule J, la dernière dans ce cas, pour respecter cette condition.
