Côme dévoile un maillot pour soutenir la lutte contre la leucémie infantile

À l’occasion de sa rencontre face à Parme ce dimanche, Côme a dévoilé une tenue symbolique et exceptionnelle : un quatrième maillot en édition limitée conçu en collaboration avec Adidas et RHUDE. Portée uniquement pour ce match, cette tunique s’inscrit dans une démarche solidaire forte, puisque le club italien a choisi d’en faire un véritable vecteur d’engagement contre la leucémie infantile. Produite à seulement 1 000 exemplaires dans le monde, vendue 275 euros pièce, elle verra l’intégralité de ses bénéfices reversée à la fondation « Quelli che con Luca », engagée depuis 2011 dans la recherche contre cette maladie.

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Sur le plan esthétique, ce maillot se distingue par une identité très travaillée : une base bleu lac élégante, rehaussée de détails dorés sur le col, les manches et les épaules, avec la signature RHUDE inscrite sur la poitrine et le blason du club positionné côté cœur. Des motifs étoilés parcourent l’ensemble de la tenue, tandis que le dos affiche la mention « Stars On The Lake ». Au-delà de l’objet textile, chaque pièce intègre un système d’authentification numérique garantissant son caractère unique. Un geste magnifique.