Real Madrid : Kylian Mbappé a sauvé Xabi Alonso avec une nouvelle soirée légendaire !

L’heure était au rebond pour le Real Madrid. Restant sur trois matches nuls en Liga contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Girona (1-1), le club coaché par Xabi Alonso avait perdu toute son avance en Liga. Pire, la victoire 3-1 du FC Barcelone hier contre l’Atlético de Madrid avait relégué la Casa Blanca à 4 points. Sous pression à l’image de son coach Xabi Alonso de plus en plus contesté, le Real Madrid se déplaçait dans l’antre toujours hostile de San Mamés pour affronter l’Athletic Club. Face à Bilbao, l’enfer s’est rapidement transformé en paradis et si Jude Bellingham ou Vinicius Junior ont brillé, un homme a encore crevé l’écran : Kylian Mbappé.

Après une première tentative repoussée par Unai Simon (5e), il a trouvé la faille d’une sublime frappe de l’entrée de la surface (7e). Inspiré, rapide dans ses dribbles et tranchant dans ses choix, Kylian Mbappé a fluidifié l’attaque madrilène et a parfaitement tenu son rôle. Il a d’ailleurs été altruiste sur une sublime action collective en remisant de la tête pour le deuxième but signé Eduardo Camavinga (42e). En seconde période, il a ensuite éteint tout suspense d’une lourde frappe de l’extérieur de la surface (59e). Un nouveau match plein donc pour Kylian Mbappé qui était omniprésent et dans un grand soir. Meilleur buteur de Liga, l’attaquant français affiche déjà l’incroyable bilan de 16 buts et 4 passes décisives en 14 rencontres disputées. Des statistiques fortes pour le seul leader du soulier d’or qui vient de laisser Harry Kane (Bayern Munich) et Erling Haaland (Manchester City) à 14 unités.

Kylian Mbappé met Madrid à ses pieds

Alpha et Oméga du Real Madrid en ce début de saison, Kylian Mbappé a encore mis tout le monde d’accord. Le journal Marca y est allé fort en le comparant à deux légendes madrilènes, Cristiano Ronaldo et Ronaldo de Nazario avec ce titre provocateur : «Mbappé c’est Cristiano (et) Ronaldo» Le journal espagnol a ensuite expliqué son propos en critiquant au passage le dernier classement du Ballon d’Or : «Kyky se débrouille bien, traçant sa propre voie entre la voracité débridée de Cristiano (voir le 3-0) et la puissance maîtrisée du mythe à la frange triangulaire (Ronaldo de Nazario). De loin le meilleur joueur du monde, mais, rappelons-le, septième au Ballon d’Or.» De son côté, le journal As a souligné l’importance du résultat en cette période compliquée pour le Real Madrid qui est symbolisé par Kylian Mbappé : «Mbappé éteint le feu. Nouvelle prestation magistrale du Français, auteur de deux buts et d’une passe décisive, qui ramène le calme au Real Madrid.»

Son coach Xabi Alonso a encore une fois félicité la prestation de sa star qui était dans tous les bons coups et s’est montré plus complémentaire avec Vinicius Junior qu’à l’accoutumée. «Il est en grande forme, il a marqué deux buts fantastiques. Ses déplacements, sa connexion avec Vini, et le fait que l’équipe soit entrée sur le terrain dès la première minute déterminée à gagner, avec une bonne concentration et un bon rythme. Nous avons pris le contrôle du match. C’était un moment important. Et enfin, nous rentrons à la maison avec la victoire», a déclaré le technicien espagnol après cette victoire.

«Mieux vaut jouer avec lui que contre lui. Personne n’a ses accélérations fulgurantes. Il est inarrêtable en ce moment. Pendant les matchs, je me dis souvent : "Quelle chance j’ai de jouer avec lui !" On apprécie son jeu et son apport, il crée aussi des espaces pour le reste de l’attaque» a confié de son côté Thibaut Courtois, une nouvelle fois impressionné par le Français. Dos au mur après plusieurs semaines difficiles, le Real Madrid a pu s’appuyer sur son homme fort pour se relever. Kylian Mbappé lui n’en finit plus d’impressionner.