OM : AVB et le mercato hivernal

La trêve hivernale et le mercato du même nom approchant, chaque conférence de presse d'André Villas-Boas à Marseille a droit à une question sur ses attentes pour cette période de transferts. L'entraîneur portugais de l'OM a assuré ne pas en attendre grand-chose, hormis de possibles départs, qui devraient être compensés, et l'hypothèse du recrutement d'un numéro 9 dans les derniers jours de janvier, en cas d'opportunité. Rebelote ce lundi à deux jours du déplacement à Angers.

« On en a déjà parlé. J'attends que ça bouge dans les dernière semaines de janvier. On n'est pas prêt pour bouger au début de janvier. Si on peut, on cherchera cet attaquant de référence pour avoir plusieurs options. Le reste, il n'y a pas grand-chose à regarder, il faut regarder si ça bouge sur nos joueurs. Et si c'est le cas, on doit chercher quelqu'un. Tout ce qu'on fera ce sont les cessions », a-t-il de nouveau prévenu.