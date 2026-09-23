Mercato : deux agences italiennes dans le Top 20 mondial

Après un mercato d’été particulièrement animé, deux agences italiennes apparaissent dans le Top 20 mondial établi selon la valeur totale des transferts réalisés. GR Sports occupe la 12e place avec 211 M€ de valeur de marché déplacée, soit quatre places de mieux que lors du précédent classement. L’agence de Giuseppe Riso a notamment été impliquée dans plusieurs opérations importantes de l’été, avec le transfert de Sandro Tonali à Tottenham, celui d’Honest Ahanor à Chelsea avant son prêt immédiat à Crystal Palace, ou encore l’arrivée d’Andrea Pinamonti à la Lazio. La structure italienne a également accompagné la levée de l’option de Davide Frattesi par le club romain et le transfert de Daniel Maldini à Cagliari. Au total, GR Sports compte 93 joueurs représentés et 45 transferts réalisés sur la période, selon les données disponibles sur Transfermarkt.

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Ces dernières années, l’agence de Riso s’est étendue considérablement à l’étranger, notamment en Premier League, tout en conservant son identité forte malgré l’arrivée en Angleterre. L’autre agence italienne présente dans ce classement est World Soccer Agency, qui figure à la 20e position avec 116 M€ de valeur de marché générée durant le mercato estival. Avec les dossiers Moise Kean et Marco Palestra, la structure dirigée par Alessandro Lucci, qui représente 44 joueurs, a enregistré 18 transferts sur la période, ce qui lui permet de compléter la présence italienne dans ce Top 20 dominé par The-TEAM, CAA Stellar et Unique Sports Group. À noter également la présence de deux agences françaises dans le classement, avec Classico à la 14e place et 172,7 M€ de valeur de marché déplacée, devant DWMA (Deal With My Agent), 15e avec 168,3 M€.