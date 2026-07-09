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Coupe du Monde

Équipe de France : inquiétude pour Kylian Mbappé, sorti après un pépin physique

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé (France) @Maxppp
France 2-0 Maroc
winamax
1 1.60 N 3.90 2 6.50 bonus 100€

C’est la fausse note de la soirée, et il faudra espérer qu’il s’agissait seulement d’une sortie préventive. Auteur de but de l’ouverture du score face au Maroc, ce jeudi, en quart de finale de Coupe du Monde, Kylian Mbappé est finalement sorti en fin de rencontre quand les Bleus menaient 2-0.

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Resté à terre dans le rond central et visiblement touché, le capitaine des Bleus a demandé à son sélectionneur d’être remplacé. Il a finalement quitté la place en grimaçant pour laisser sa place à Jean-Philippe Mateta. On devrait en savoir davantage dans la soirée.

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