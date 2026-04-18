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UEFA Youth League

PSG : l’entraîneur des jeunes réagit à l’élimination en Youth League

Par Allan Brevi
1 min.
Elijah Ly @Maxppp
Real Madrid 1-1 Paris SG

Les jeunes du Paris Saint-Germain ont vécu une énorme désillusion en demi-finale de la UEFA Youth League face au Real Madrid. Longtemps en position favorable après l’ouverture du score de Ly (29e), les Parisiens ont cru tenir leur qualification avant de céder en fin de match, puis lors d’une séance de tirs au but finalement perdue (1-1, 4-5 t.a.b.). Un scénario cruel pour les Titis, dominés progressivement dans le second acte, mais toujours proches de forcer leur destin jusqu’au bout.

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Après la rencontre, l’entraîneur parisien Jean-François Vulliez a pris la parole en zone mixte, livrant un message mêlé de frustration et de fierté. Il a estimé que cette élimination faisait mal, mais qu’elle ne devait pas effacer le parcours réalisé : « Madrid a été une grande équipe et ça s’est vu aux pénalties, c’est un moment difficile, mais il ne faut pas oublier les neuf matchs qu’on a faits avant. On est fiers du parcours des joueurs, c’est une expérience incroyable qui les marquera à vie. C’est le football, il faut continuer à avancer. » Un discours tourné vers l’avenir, alors que cette génération parisienne quitte la compétition avec de la frustration.

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