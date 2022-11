AS Monaco - Olympique de Marseille : les compositions officielles

C’est le dernier match de Ligue 1 avant la Coupe du Monde, l’AS Monaco reçoit l’Olympique de Marseille au Stade Louis II à 20h45 (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). C’est un match crucial pour la course à la Ligue des Champions, les deux équipes sont à égalité à la 6ème et 5ème place du classement. Après quatre matchs sans victoire lors du mois d’octobre, les Monégasques ont su se remettre d’aplomb et enchaîner trois succès consécutifs toutes compétitions confondues. Ils restent sur une belle victoire à Toulouse (3-0) et devront bien finir contre un adversaire d’un autre calibre. Les hommes de Philippe Clément sont aussi sur une série de cinq matchs sans défaite à domicile. Pour continuer cette série, le coach belge fait confiance à son 4-4-2 habituel avec Volland et Ben Yedder devant. Camara et Fofana au milieu avec Diatta et Golovin sur les côtés. La charnière centrale Badiashile-Disasi est bien présente.

Les Marseillais se sont remis la tête à l’endroit la semaine passée lors du choc contre l’OL avec un victoire 1-0 alors qu’ils avaient enchaîné cinq matchs sans victoire de suite. De quoi leur redonner de la confiance avant ce nouveau gros duel de la Ligue 1 contre un concurrent direct dans la course au podium. Bonheur au vainqueur dans ce match qui recollera avec Rennes et Lens et qui creusera un petit écart juste avant la Coupe du Monde. Et pour rester au contact de ces trois premières places, Igor Tudor revient à un onze plus classique. Gigot à la place de Bailly en défense avec Balerdi et Mbemba. Les mondialistes Veretout et Guendouzi sont titulaires. Sanchez et Harit pour compléter le trio de devant avec le numéro 6 marseillais.

Les compositions d’équipes :

AS Monaco : Nübel - Maripan, Disasi, Badiashile, Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Ben Yedder, Volland.

OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Rongier (cap.), Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez.

