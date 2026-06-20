La mystérieuse arrivée de Ronaldinho à Ravenna laisse l’Italie sous le choc

Pendant quelques heures, l’Italie du football a eu l’impression de remonter le temps et s’est surtout invité dans l’actualité en pleine Coupe du Monde à laquelle la Nazionale est encore absente. Le simple nom de Ronaldinho a suffi à réveiller une génération entière, celle qui avait grandi devant ses passements de jambes impossibles, ses sourires insolents et ses gestes capables de transformer un match ordinaire en spectacle permanent. Alors que la Coupe du Monde 2026 monopolise l’attention de la planète football, une information venue des États-Unis a brutalement détourné les regards. Ronaldinho, Ballon d’Or 2005 et figure éternelle du jeu de rue porté au plus haut niveau, est sur le point de s’engager avec Ravenne, club ambitieux de Serie C. Onze ans après sa dernière apparition dans le football professionnel sous les couleurs de Fluminense, l’idée paraît presque irréelle. Pourtant, les déclarations relayées en Italie, l’organisation d’un grand événement à Miami et l’enthousiasme affiché par le club ont rapidement donné de la crédibilité à ce qui ressemblait d’abord à une simple rumeur. Dans un pays où les légendes du ballon rond occupent une place à part, la perspective de revoir Ronaldinho fouler une pelouse sous licence professionnelle a immédiatement déclenché une vague d’émotion rarement observée pour un joueur éloigné des terrains depuis si longtemps.

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L’emballement s’est encore accentué lorsque les premiers détails de l’opération ont commencé à émerger. Selon les informations publiées par la Gazzetta dello Sport, l’officialisation devait intervenir le 23 juin à Miami lors d’une cérémonie destinée à présenter le nouveau maillot de Ravenne. Les mots attribués au Brésilien ont renforcé l’impression qu’un incroyable retour était réellement en préparation. Ronaldinho évoquait son envie de retrouver les terrains et d’écrire une nouvelle page de son histoire aux côtés du propriétaire Ignazio Cipriani. Dans le même temps, le club romagnol se projetait déjà vers une saison pleine d’ambitions après avoir échoué de peu dans sa quête d’accession en Serie B. L’image était parfaite avec une légende mondiale rechaussant les crampons pour aider un club historique à retrouver une place plus conforme à ses ambitions. Le scénario possédait tout ce que le football adore raconter. Une part de nostalgie, une dose de folie et la promesse d’un dernier tour de piste pour l’un des artistes les plus aimés de son époque. À Ravenne, ville de 150 000 habitants en Emilie Romagne, beaucoup ont commencé à rêver d’apercevoir encore quelques éclairs du génie qui avait enchanté Barcelone, Milan et la sélection brésilienne.

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Un rôle encore tenu au secret

Mais à mesure que l’émotion est retombée, les interrogations ont commencé à prendre le dessus. Car si Ronaldinho continue d’entretenir une relation particulière avec le ballon à travers des matchs de gala et des événements promotionnels, l’hypothèse d’un véritable retour dans le football professionnel soulève de nombreuses questions. À 46 ans, après une décennie loin des exigences quotidiennes du très haut niveau, intégrer durablement un effectif de Serie C apparaît comme un défi colossal. Plusieurs voix en Italie ont rapidement tempéré l’enthousiasme général. Ariedo Braida, ancien dirigeant de l’AC Milan et vice-président honoraire de Ravenne, a notamment expliqué que l’opération relevait avant tout du marketing. Selon lui, Ronaldinho participera à des événements liés au développement de l’image du club mais ne disputera pas la saison de championnat. Une prise de parole qui contraste fortement avec l’euphorie initiale et qui éclaire différemment les annonces des derniers jours. Même les spécialistes de la médecine du sport interrogés par la presse transalpine rappellent qu’un retour ponctuel lors d’un match d’exhibition n’a rien à voir avec les contraintes physiques imposées par une compétition professionnelle disputée chaque semaine.

C’est finalement là que réside toute la clef du dossier. Derrière le fantasme d’un comeback sportif se dessine surtout une opération de visibilité particulièrement ambitieuse. Le projet porté par Ignazio Cipriani vise à offrir à Ravenne une exposition internationale sans précédent, à attirer partenaires, investisseurs et nouveaux supporters autour d’une marque capable de dépasser largement les frontières de la Serie C. La présence de Ronaldinho, son image mondiale et son aura intacte constituent un formidable accélérateur pour atteindre cet objectif. Les indices s’accumulent d’ailleurs dans cette direction, notamment avec la présentation du nouveau maillot, les actions caritatives prévues autour de l’événement et la mise en avant du logo R10 associé à l’identité du club. La légende brésilienne va bien poser ses valises et ses jongles à Ravenne, mais probablement davantage comme ambassadeur prestigieux que comme joueur appelé à enchaîner les rencontres officielles. La nouvelle n’en reste pas moins spectaculaire surtout que Ronnie pourrait tout de même disputer un match amical cet été. Car même sans véritable retour à la compétition, le simple fait de voir le sourire de Ronaldinho associé à un club de troisième division italienne suffit à provoquer ce que peu de transferts parviennent encore à produire aujourd’hui. Pendant quelques heures, le football a réussi à faire croire que le temps pouvait reculer.