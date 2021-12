Premier League : Raheem Sterling délivre Manchester City face à Wolverhampton

Match d'ouverture de la 16e journée de Premier League : Manchester City recevait Wolverhampton à l'Etihad Stadium en ce samedi après-midi. Les joueurs de Pep Guardiola souhaitaient confirmer leur place de leader avant les échéances de leurs concurrents pour le titre, Liverpool et Chelsea, avec une sixième victoire à aller chercher face à des Wolves, huitièmes provisoirement. Les hommes de Bruno Lage étaient à la quête d'un bon résultat à l'extérieur après trois matches sans succès et pourquoi pas surprendre les Cityzens, comme ils avaient failli le faire face aux Reds avant de s'incliner dans les derniers instants. Concernant les compositions, le technicien espagnol de City proposait son 4-3-3 habituel avec deux changements par rapport au onze aligné à Watford. En effet, Walker (expulsé en milieu de semaine à Leipzig) et Foden laissaient leurs places à Zinchenko et Jesus. Cancelo retrouvait son couloir droit dans la défense, complétée par Laporte et Dias devant Ederson. Le Brésilien retrouvait son rôle d'attaquant de pointe aux côtés de Sterling et Grealish, accompagnés du milieu Gundogan-Rodri-Silva. Du côté des Loups, le coach portugais passait de son 3-4-3 à un 3-5-2 pour densifier l'axe et remporter la bataille de l'entrejeu. Seulement deux attaquants Jimenez-Traoré devant les milieux de terrain Dendoncker-Neves-Moutinho, avec Semedo et Aït-Nouri sur les ailes. Kilman, Coady et Saiss formaient la charnière centrale avec leur dernier rempart José Sa.

Le début de rencontre était clairement dominé par Manchester City, notamment grâce à un Joao Cancelo virevoltant. Si le latéral droit portugais n'avait pas de réelle réussite en première période, l'ancien Bianconero était celui qui amenait le plus de danger dans les buts de son compatriote et adversaire José Sa, que ce soit par la frappe (7e, 22e) ou par des passes lobées et distillées pour les offensifs (10e, 24e). Gabriel Jesus croyait obtenir un pénalty après avoir été bousculé par Max Kilman, mais l'intervention était jugée licite par l'arbitre M. Jonathan Moss (19e). Puis, à la demi-heure de jeu, sans communiquer, Ruben Neves et Kilman se heurtaient dans un duel aérien avant de tomber à terre, l'un sonné et l'autre blessé au cuir chevelu (29e). Un incident qui avait nécessité plusieurs minutes au staff médical pour s'occuper des deux joueurs. Les médecins revenaient quelques minutes plus tard pour Romain Saïss, victime d'un doigt dans l'œil involontaire par Raheem Sterling dans la surface (36e). Après deux jaunes pour Ruben Dias (40e) et Rodri (43e), la soirée des Wolves continuait de s'empirer au fil du premier acte : averti pour un ceinturage de Rodri dans le rond central (45e+1), l'attaquant mexicain n'avait pas respecté la distance nécessaire pour le coup-franc indirect (45e+2). Son interception illicite lui valait un rouge après deux jaunes en moins d'une minute, abandonnant ses coéquipiers à 10.

City trouvait enfin la faille

Après plusieurs offensives de Grealish (39e, 45+7) et Zinchenko (45e+5), les 21 acteurs se quittaient sur un score nul et vierge. Et au retour des vestiaires, les Skyblues étaient revenus avec les mêmes intentions qu'en première période : c'est Gabriel Jesus (46e) puis Aymeric Laporte (49e) qui alertaient la défense visiteuse de frappes à l'entrée de la zone de vérité, toutes deux contrées. Acculés dans leurs 30 propres mètres, on sentait bien que l'ensemble des Loups étaient revenus sur la pelouse pour tenter de garder le point du match nul, étant donné les difficultés ressenties à égalité numérique en première mi-temps. S'en suivent des tentatives de plus en plus proches de Bernardo Silva et Gabriel Jesus, le capitaine Conor Coady s'élevait en sauveur sur sa ligne sur la tête de Gundogan, encore servi par l'excellent centre de Cancelo (55e). Les locaux trouvaient enfin la faille après l'heure de jeu suite à un pénalty concédé par Joao Moutinho, qui touchait la balle de l'aisselle. Après discussion avec le camion régie de la VAR, Jonathan Moss confirmait sa décision, permettant à Sterling de non seulement débloquer le verrou adverse et inscrire son 100e but en Premier League (1-0, 66e).

Au second poteau, Jack Grealish ratait l'immanquable sur le bon centre de Sterling, tout seul à droite (71e). Avec les entrées de Phil Foden et Kevin De Bruyne, Pep Guardiola confirmait sa volonté de marquer le but du break face à un bloc encore plus reculé qu'avant l'ouverture du score. Les joueurs de Bruno Lage s'étaient contentés de courir derrière le ballon face à la possession tranquille des Cityzens, attendant patiemment la faille dans le camp adverse. C'est le cas de Zinchenko, qui trouvait sans souci Foden dans la surface de réparation, mais la reprise en pivot de l'international anglais ne trompait pas la vigilance de Sa (89e). Cependant, la passivité défensive des locaux avait failli leur coûter cher : sur un contre bien construit par les Wolves, la tête de Kilman était bien claquée par un Ederson révolté par la nonchalance de ses coéquipiers (90e+2). Score final : 1-0. Grâce à cette sixième victoire de rang en championnat, Manchester City prend quatre points d'avance sur son dauphin Liverpool, qui accueille l'Aston Villa de Steven Gerrard à 16h, et cinq sur Chelsea, qui recevra Leeds à la même heure. Wolverhampton reste bloqué à la 8e place et pourrait tomber en seconde partie de tableau en cas de bons résultats de ses poursuivants (Brighton, Leicester...).

