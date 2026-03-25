PSG : Nasser al-Khelaïfi visé pour ses manœuvres sur les droits TV de la Ligue 1
Le président du PSG et de beIN Media Group, Nasser al-Khelaïfi, est visé par un signalement pour prise illégale d’intérêts, déposé par l’association Anticor auprès du parquet de Paris le 3 mars 2026. Selon l’organisation, il aurait utilisé ses multiples casquettes – PSG, beIN et conseil d’administration de la LFP – pour influencer les autres présidents de clubs et favoriser l’offre de beIN lors des négociations des droits TV de la Ligue 1 en 2024. En effet, les échanges de la réunion du 14 juillet 2024, révélés par L’Équipe en février 2025, montrent des tensions et des pressions importantes sur les participants.
Pour sa défense, l’entourage d’Al-Khelaïfi estime la plainte « absurde » et rappelle que c’est beIN, via Yousef al-Obaidly, qui gère les droits, et non le président qatari. Al-Khelaïfi assure avoir toujours évité tout conflit d’intérêts et œuvré dans l’intérêt général du football français. Ce signalement s’ajoute à l’enquête préliminaire du PNF sur l’entrée du fonds CVC au capital de la Ligue en 2022.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
CdM 2026 : les supporters sénégalais et algériens devront payer 15 000 $ pour aller aux Etats Unis
Explorer