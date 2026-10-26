Ballon d’Or : la France pourrait assoir sa domination si…

Si Kylian Mbappé remporte le Ballon d’Or 2026 ce lundi soir à Londres, la France creuserait encore l’écart en tête des nations comptant le plus de lauréats différents dans l’histoire du prestigieux trophée. Depuis le sacre d’Ousmane Dembélé en 2025, les Bleus possèdent déjà six vainqueurs distincts, avec Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998), Karim Benzema (2022) et l’attaquant du PSG. Un succès de l’attaquant du Real Madrid porterait ce total à sept.

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La France prendrait ainsi ses distances avec l’Allemagne et l’Italie, qui comptent chacune cinq lauréats différents. Pour Mbappé, ce serait une consécration individuelle majeure après plusieurs années à figurer parmi les prétendants au trophée. Le capitaine de l’équipe de France, qui n’a encore jamais remporté le Ballon d’Or, pourrait inscrire son nom au palmarès et rejoindre les plus grandes légendes du football français.