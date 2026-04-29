L’OM se prépare à un bras de fer à 50 M€ pour Mason Greenwood

Tout le monde en parle. Dimanche soir, Mason Greenwood (24 ans) est resté scotché sur le banc de touche avant d’entrer en jeu 27 minutes lors du match entre l’OM et l’OGC Nice (1-1). Un choix expliqué par Habib Beye au micro de Ligue 1+. « Pour Mason, on a regardé depuis le début de la semaine, il est très limité par la blessure de Lille. Ça fait 2 matches qu’il joue avec une grosse douleur, on ne peut pas le mettre en danger.» Mais nous vous avons expliqué sur notre site que l’Anglais a aussi payé quelques frictions avec son coach lors des entraînements les jours précédents. En froid avec sa direction, le joueur âgé de 24 ans est plus que jamais annoncé sur le départ cet été 2026.

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Hier sur RMC Sport, Eric Di Meco, ancien de la maison, a avoué que l’ancien joueur de Manchester United devrait s’en aller durant l’intersaison. « Je me dis : est-ce que ce garçon va avoir envie de rester dans un projet sans Ligue des Champions avec des clubs qui vont venir le voir avec des salaires qui seront peut-être très importants ? (…) L’histoire va naturellement se régler pour l’intérêt des deux parties. (…) Je pense que ça va se finir par un transfert où l’OM va se prendre ses sous.» Malgré son passé judiciaire sulfureux, plusieurs formations sont déjà là pour le joueur auteur de 25 buts et 10 assists en 42 matches toutes compétitions confondues cette saison.

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La Juventus va devoir convaincre l’OM

Il y a quelques semaines, l’Atlético de Madrid a été cité comme un prétendant à sa venue. Ce mercredi, c’est au tour de la Vieille Dame de faire de l’œil à Mason Greenwood. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Juventus se penche sur son cas. La Gazzetta dello Sport rappelle qu’en 2023, les Piémontais s’étaient montrés intéressés avant de se manifester plus concrètement à l’été 2024 par le biais de Cristiano Giuntoli, alors directeur technique de la Juventus. Finalement, le natif de Bradford avait rejoint l’OM. Deux ans plus tard, la Juventus est toujours là. La GdS assure que les Turinois rêvent de s’offrir Mason Greenwood. Et les Italiens y croient.

Si l’Olympique de Marseille ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine campagne de la C1, le club sera contraint de faire des sacrifices et une vente de l’Anglais sera plus que possible. La publication au papier rose parle d’un prix de vente de 50 M€, avec une partie qui reviendrait à Manchester United. Mais la Juve compte sur ses bonnes relations avec Marseille pour parvenir à ses fins et pourrait même inclure dans l’opération Edon Zhegrova, que l’OM voulait l’été dernier. Le bras de fer est lancé entre l’OM, qui voudra récolter le maximum d’euros et qui restera solide sur ses appuis, et la Juventus, qui ne veut pas forcément faire sauter la banque. Pour le moment, c’est le club français qui a la main dans ce dossier, ainsi que le joueur sous contrat jusqu’en 2029 qui aura son mot à dire concernant sa prochaine destination.