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Coupe du Monde

CdM 2026, Argentine : le penalty complètement raté de Lionel Messi contre l’Autriche

Par Samuel Zemour
1 min.
Argentine 2-0 Autriche
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1 1.44 N 4.50 2 7.00 bonus 100€

L’Argentine a bien failli prendre les devants très tôt face à l’Autriche, lors de ce choc de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026 à suivre en direct. Dès la 4e minute, Lautaro Martínez s’est écroulé dans la surface après un duel avec Stefan Posch et Xaver Schlager. Après consultation de la VAR, l’arbitre égyptien Amin Omar a finalement accordé un penalty à l’Albiceleste, estimant que l’intervention de Posch était irrégulière face à l’attaquant de l’Inter Milan, qui est resté au sol.

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L’occasion était idéale pour Lionel Messi (38 ans) d’ouvrir le score et de se rapprocher d’un record historique en Coupe du Monde. Mais le capitaine argentin a complètement manqué sa tentative, envoyant son tir à droite du but après avoir ralenti sa course, tandis que le gardien autrichien avait plongé du bon côté. Un énorme coup de froid pour l’Argentine, qui a laissé passer une opportunité en or de prendre rapidement l’avantage dans cette rencontre capitale pour la première place du groupe.

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