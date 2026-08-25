Manchester United annonce l’arrivée de Carlos Baleba pour 82 M€

Manchester United a choisi de faire All-in sur son milieu de terrain, cet été. Après avoir perdu Casemiro, le club anglais a choisi de miser sur Andrey Santos (Chelsea) et Youri Tielemans (Aston Villa) pour renforcer son entrejeu. Deux arrivées, pour plus de 100 millions d’euros, qui n’ont pas encore pleinement satisfait la direction mancunienne, puisque les Red Devils sont allés chercher un troisième milieu sur le marché des transferts cet été : Carlos Baleba, en provenance de Brighton, pour un montant estimé à 70 millions de livres, soit environ 82 millions d’euros.

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« Manchester United a le plaisir de confirmer que Carlos Baleba a rejoint le club, sous réserve de son enregistrement. L’international camerounais a signé un contrat jusqu’en juin 2031, avec une année supplémentaire en option », ont indiqué les pensionnaires d’Old Trafford dans leur communiqué officiel.

Le grand saut pour Carlos Baleba

Arrivé en août 2023 à Brighton après seulement 23 apparitions sous les couleurs de Lille, le milieu de terrain âgé de 22 ans s’est imposé comme un élément indispensable des Seagulls. D’abord sous Roberto De Zerbi durant une saison, puis avec Fabian Hürzeler, l’international camerounais (16 sélections) s’est distingué de par son gros volume de jeu, sa qualité de récupération et sa capacité à se projeter. En trois saisons, il a notamment disputé 112 rencontres avec le club anglais pour un total de quatre réalisations et de deux passes décisives (6 552 minutes jouées).

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Carlos Baleba. Manchester United.



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À l’été 2025, un intérêt de Manchester United pour Baleba s’était déjà fait entendre, mais les Red Devils avaient été confrontés à la fermeté des dirigeants de Brighton, qui réclamaient plus de 100 millions d’euros pour le laisser filer. Un an plus tard, les Red Devils ont finalement déboursé moins pour s’attirer l’un des milieux U23 les plus talentueux évoluant en Europe. À noter que son alerte survenue au niveau du ligament croisé du genou début août n’a finalement pas compromis ce transfert, qui lui permettra de découvrir la Ligue des Champions cette saison.