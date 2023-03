OL : la rumeur Steve Hitchen tuée dans l’oeuf !

Seulement 10e de Ligue 1 et passé depuis quelques mois sous pavillon américain, l’OL est actuellement en pleine mutation. Actuellement, si Jean-Michel Aulas continue de diriger le club, c’est bien évidemment le nouveau propriétaire du club John Textor qui prend une place de plus en plus prépondérante en haut de la pyramide. Au niveau sportif, le club rhodanien est plus que jamais piloté par Vincent Ponsot, Directeur général du football du club, et par Bruno Cheyrou, directeur du recrutement.

La suite après cette publicité

Ces dernières heures, le Daily Mail a fait état d’un vif intérêt des septuples champions de France pour Steve Hitchen (46 ans), l’ancien directeur du football de Tottenham. Mais en dépit d’une solide réputation, la venue de ce dernier entre Rhône et Saône n’est absolument pas à l’ordre du jour selon nos informations. Pour le moment, John Textor ne souhaite pas se précipiter et veut attendre quelques semaines et notamment un rendez-vous palpitant et très attendu pour l’OL avec une demi-finale de Coupe de France à disputer à Nantes le mercredi 5 avril prochain pour envisager ou non une réorganisation interne.

À lire

OL : Bruno Cheyrou réagit à la colère des supporters