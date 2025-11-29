Côme : Nico Paz revient sur son action folle

Alors que l’équipe de Côme affrontait Sassuolo vendredi soir, en ouverture de la 13e journée de Serie A, Nico Paz a encore impressionné tout le monde. La pépite argentine a délivré une passe décisive dans la victoire 2-0 des siens, sa cinquième cette saison en championnat, en plus d’avoir tenté un retourné acrobatique. Celui-ci aurait pu se glisser parmi les plus beaux buts de sa jeune carrière, si le gardien des Neroverdi n’avait pas dévié la tentative. Après le coup de sifflet final, le joueur de 21 ans est revenu sur ce geste (presque) réussi.

La suite après cette publicité

« J’aime beaucoup notre manière de jouer. J’ai essayé de marquer avec une “chilena”, qui correspond à la bicyclette en italien, mais malheureusement le gardien a réalisé un bel arrêt, a-t-il expliqué au micro de DAZN. Je travaille beaucoup là-dessus, peut-être que ça rentrera la prochaine fois. Ce qui compte, cependant, c’est la progression de l’équipe. J’ai aussi eu une occasion de la tête et c’est grâce à l’entraîneur, qui me demande de toujours remplir la surface de réparation et de m’y projeter continuellement pour créer une supériorité numérique. Ça fait très plaisir de voir le public s’amuser. Parfois, nous prenons des risques avec quelques gestes de grande qualité technique, mais c’est ainsi qu’on progresse et qu’on acquiert de la confiance. »