Barça : Lamine Yamal a frôlé le pire avant le PSG

Lamine Yamal a frôlé l’expulsion lors de la victoire du FC Barcelone contre le Real Betis (2-5), ce samedi. L’ailier catalan s’est retrouvé au cœur d’une altercation avec Facundo Bernal : alors qu’il venait prendre des nouvelles de Fermín López, tombé au sol après un duel, Lamine a repoussé Valles avant d’être bousculé par le milieu uruguayen. Le numéro 10 du Barça a vivement répliqué, dans une séquence tendue qui aurait pu lui coûter cher puisqu’il avait déjà reçu un carton jaune.

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🎥 | The fight between Lamine Yamal and Facundo Bernal during today’s match against Real Betis. 😳😡 https://t.co/rXXbRLJL5o — Access Yamal (@AccessYamal) October 17, 2026

Conscient du risque, Lamine Yamal a finalement été remplacé par Hansi Flick, qui est venu lui glisser quelques mots à l’oreille au moment de sa sortie. Depuis la touche, Raphinha l’a également exhorté à quitter rapidement la pelouse pour éviter une deuxième sanction. Cette nervosité contraste avec le sang-froid dont le jeune prodige fait habituellement preuve sur le terrain. Auteur d’un but et d’une passe décisive face au Betis, il confirme son importance offensive pour le Barça, mais cet épisode rappelle que la maîtrise de ses émotions reste un enjeu, à l’approche du Clasico contre le Real Madrid le week-end prochain et du rendez-vous face au PSG mardi en Ligue des Champions.