Liga : Villarreal accroché à Vigo

Après le nul concédé par Bilbao face à Levante (0-0), la quatorzième journée de Liga se poursuivait, ce samedi à 14 heures, avec une affiche entre le Celta (15e, 12 pts) et Villarreal (12e, 15 pts). Deux formations en difficulté depuis le début de la saison. Au Stade Balaídos, les Célticos se présentaient en 4-3-3 avec un duo d'attaque Aspas-Mina soutenu par le maître à jouer Suarez. Orphelin de la moindre victoire lors des trois dernières journées de Liga, le Celta restait malgré tout sur un nul arraché dans les dernières secondes face au Barça (3-3). De son côté, le sous-marin jaune voulait confirmer son succès glané face à Getafe (1-0) juste avant la trêve internationale et pouvait provisoirement remonter à la 9e place en cas de victoire. Pour ce match, Unai Emery alignait un 4-5-1 porté par Dia, présent à la pointe de l'attaque.

A Vigo, si les hommes d'Eduardo Coudet prenaient rapidement le contrôle du jeu (58% de possession de balle en première période), ce sont bien les Groguets qui se montraient les plus tranchants sur le plan offensif (10 tirs à 3 dans le premier acte). Et malgré un poteau touché par les Célticos, Alberto Moreno finissait par trouver la faille peu avant la demi-heure de jeu (0-1, 27e). Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Iago Aspas maintenaient la pression et allaient finalement être récompensés par l'intermédiaire de Brais Mendez, auteur du but égalisateur (1-1, 72e). Dans les derniers instants de la rencontre, le score n'évoluait plus et les deux formations se quittaient dos à dos. Avec ce match nul (1-1), Villarreal stagne à la 12e place avant de recevoir la bande à Xavi, désormais à la tête du FC Barcelone, lors de la prochaine journée. De son côté, le Celta grimpe provisoirement à la 14e place et se déplacera sur la pelouse d'Alavés le 27 novembre prochain.

