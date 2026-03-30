Filipe Luís ne veut pas entraîner l’Atlético de Madrid

Filipe Luis est revenu sur sa vision du football et son style de coaching au micro de Marca, qu’il a pu appliquer notamment avec Flamengo : « franchement, on a très bien joué à la Coupe du Monde des clubs. On a une super équipe, on était en pleine forme. Et puis, vous avez vu comment on a joué. J’essaie toujours de dominer, d’amener mon équipe à dominer les matchs. Bien sûr, ça dépend aussi beaucoup du moment, de l’équipe adverse, mais mon idée de base, c’est de toujours jouer un football très défensif ».

La suite après cette publicité

Concernant un éventuel retour à l’Atlético de Madrid, Filipe Luis reste prudent : « non, pas vraiment. Je prends les choses étape par étape pour préparer mon avenir. Depuis ma retraite en 2023, je n’ai pas arrêté une seule semaine. C’est la première fois que j’ai le temps de visiter le club, de discuter avec les entraîneurs, d’assister à des séances d’entraînement, de me familiariser à nouveau avec le style de jeu et de rencontrer des personnes susceptibles de rejoindre le staff technique. Pour l’instant, je me concentre sur cette perspective, je ne cherche pas encore de destination. » L’ancien défenseur de Chelsea se concentre donc sur son apprentissage et sa préparation, laissant la porte fermée pour l’instant à un poste d’entraîneur à l’Atlético.