Mercato : le PSG climatise encore le Real Madrid

C’est reparti pour 4 ans. Florentino Pérez a remporté les élections présidentielles du Real Madrid, avec 65% des voix. Un résultat qui peut sembler satisfaisant vu de l’extérieur, mais qui est considéré comme plutôt mauvais à Madrid, puisque Riquelme, inconnu au bataillon il y a encore deux semaines, aura tout de même réussi à convaincre un tiers des socios de voter pour lui. Ou plutôt, de voter contre Florentino.

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Le patron du Real Madrid le sait, il a des choses à se faire pardonner après deux saisons particulièrement compliquées qui ont clairement dégradé son image et son statut, lui qui était intouchable il y a encore quelques années. Et il a clairement l’intention de bâtir un effectif colossal pour permettre aux troupes de José Mourinho de tout gagner la saison prochaine. Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries sont déjà confirmés pour renforcer l’arrière-garde, alors que le Special One aimerait beaucoup enrôler Bernardo Silva selon les médias ibériques.

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Le PSG est ferme

Une fameuse recrue à 150 millions d’euros est aussi attendue, et si certains affirment qu’il s’agit de Michael Olise, d’autres sont convaincus que Pérez tentera le coup pour Vitinha ou João Neves. Il est même fort possible qu’il tente le coup pour le Bavarois et pour un des deux Parisiens à la fois. Et du côté du PSG, qu’est-ce qu’on en pense alors ? Et bien, comme l’avait déjà expliqué la presse ibérique, le PSG n’est pas vendeur.

Le journaliste Fabrizio Romano en rajoute ainsi une couche. Le message du champion d’Europe est très clair : les deux Portugais sont intouchables. Le PSG souhaite conserver sa structure pour aller gagner une troisième Ligue des Champions et n’écoutera aucune offre. Et ce, quel que soit le montant proposé par les prétendants. Il n’y a même pas de prix de vente fixé, puisque le PSG n’écoutera aucune proposition. Le message est passé.