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FC Barcelone : Hansi Flick apprend la mort de son père avant le Clasico

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
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Une bien triste nouvelle. Alors que le FC Barcelone s’apprête à disputer le Clasico ce soir face à une équipe du Real Madrid à la dérive, le club catalan vient d’apprendre un malheur ce dimanche avec la mort du père de son entraîneur Hansi Flick. Le Barça a tenu à rédiger un message de soutien envers son coach allemand :

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FC Barcelona
FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.

Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei.
Voir sur X

«Le FC Barcelone et toute la famille blaugrana souhaitent adresser toute leur affection à Hansi Flick suite au décès de son père. Nous partageons ta douleur et nos pensées vont vers toi et ta famille en ces moments difficiles. Le FC Barcelone et toute la famille blaugrana souhaitent adresser leurs condoléances à Hansi Flick suite au décès de son père. Nous partageons ta douleur et sommes à tes côtés ainsi qu’à ceux de ta famille en ces moments difficiles.»

Pub. le - MAJ le
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