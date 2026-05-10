FC Barcelone : Hansi Flick apprend la mort de son père avant le Clasico

Une bien triste nouvelle. Alors que le FC Barcelone s’apprête à disputer le Clasico ce soir face à une équipe du Real Madrid à la dérive, le club catalan vient d’apprendre un malheur ce dimanche avec la mort du père de son entraîneur Hansi Flick. Le Barça a tenu à rédiger un message de soutien envers son coach allemand :

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«Le FC Barcelone et toute la famille blaugrana souhaitent adresser toute leur affection à Hansi Flick suite au décès de son père. Nous partageons ta douleur et nos pensées vont vers toi et ta famille en ces moments difficiles. Le FC Barcelone et toute la famille blaugrana souhaitent adresser leurs condoléances à Hansi Flick suite au décès de son père. Nous partageons ta douleur et sommes à tes côtés ainsi qu’à ceux de ta famille en ces moments difficiles.»