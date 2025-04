Un ancien joueur du Real Madrid s’incline devant le Barça

Le FC Barcelone a écrasé le Borussia Dortmund ce mercredi soir (4-0), à tel point que Steve McManaman, ancien joueur du Real Madrid, n’a pu contenir son admiration face à la démonstration blaugrana. Désormais commentateur sur TNT Sports, il a salué la performance collective et l’efficacité létale du Barça face aux Allemands. Au terme d’une partie durant laquelle les Culés ont pratiqué un football presque parfait, l’ancien attaquant a déclaré que le « Barça joue à sa vitesse de croisière. »

McManaman s’est également attardé sur le cas de Lamine Yamal, soulignant sa constance malgré son jeune âge : « avec son assurance, on dirait qu’il a joué 500 matchs avec le Barcelone. » Alors que les Catalans ont un pied et quatre orteils en demi-finale de la Ligue des Champions, l’Anglais a bien résumé la rencontre de l’actuel leader de Liga : « une performance très accomplie du Barcelone. Ce soir, ils ont fait ce qu’ils font la plupart du temps : ils ont dominé le match et marqué quatre buts de plus. » Le Bayern Munich et l’Inter Milan, potentiels adversaires de l’équipe de Hansi Flick en demi-finale, doivent déjà trembler.