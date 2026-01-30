Thomas Müller évoque les chances de l’Allemagne pour le Mondial 2026

Thomas Müller (36 ans) semble vivre paisiblement au Canada. Dans les rangs des Whitecaps, depuis cet été, l’Allemand écrase tout sur son passage (8 buts, 3 passes décisives en 12 matchs). Sa formation a d’ailleurs brillé en championnat, et celui-ci a contribué aux bons résultats de l’effectif de MLS (2e). Durant un entretien accordé à Sky Sports, le champion du monde a d’ailleurs évoqué de nombreux sujets le concernant, notamment les chances de l’Allemagne au prochain Mondial sur le continent américain. Dans ses déclarations, il n’hésite pas à développer ses arguments.

« Des joueurs comme Musiala, Wirtz, je ne peux pas tous les énumérer, même Woltemade, ce sont des joueurs super talentueux, géniaux dans leurs actions, qui peuvent déjà être déterminants. Mais je ne sens pas encore qu’ils sont déjà vraiment prêts pour le titre. Nous avons le potentiel de battre tout le monde, mais aussi le potentiel de pouvoir perdre contre tout le monde. C’est mon sentiment. En tant que nation du football, nous espérons bien sûr que cette stabilité s’installera et que nous n’aurons pas seulement ces joueurs au fort potentiel, mais aussi des joueurs qui sont réellement des figures marquantes dans les meilleurs clubs internationaux, comme Kimmich depuis des années au Bayern Munich ou Antonio Rüdiger au Real Madrid », a-t-il conclu avec de l’espoir.