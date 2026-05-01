Barça : la sortie d’Hansi Flick sur la participation de Lamine Yamal au Mondial

Victime d’une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche contre le Celta Vigo (1-0) la semaine dernière, Lamine Yamal ne rejouera plus de la saison avec le FC Barcelone. D’après les dernières informations de la presse espagnole, sa participation à la Coupe du Monde (11 juin-19 juillet) n’était pas censée être compromise, malgré un risque de rechute. La dernière sortie d’Hansi Flick va dans ce sens.

La suite après cette publicité

«On est en contact permanent. Il va bien, ses progrès sont encourageants. Je pense que nous le verrons à la Coupe du monde et il a le temps de se rétablir et de revenir. C’est ce qu’il souhaite absolument», a indiqué le coach allemand en conférence de presse, à la veille du déplacement de son équipe à Osasuna.