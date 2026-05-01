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Barça : la sortie d’Hansi Flick sur la participation de Lamine Yamal au Mondial

Par Jordan Pardon
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Victime d’une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche contre le Celta Vigo (1-0) la semaine dernière, Lamine Yamal ne rejouera plus de la saison avec le FC Barcelone. D’après les dernières informations de la presse espagnole, sa participation à la Coupe du Monde (11 juin-19 juillet) n’était pas censée être compromise, malgré un risque de rechute. La dernière sortie d’Hansi Flick va dans ce sens.

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«On est en contact permanent. Il va bien, ses progrès sont encourageants. Je pense que nous le verrons à la Coupe du monde et il a le temps de se rétablir et de revenir. C’est ce qu’il souhaite absolument», a indiqué le coach allemand en conférence de presse, à la veille du déplacement de son équipe à Osasuna.

Pub. le - MAJ le
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