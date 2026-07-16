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Coupe du Monde 2026 : le Maroc maintient sa confiance en Mohamed Ouahbi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mohamed Ouahbi avec le Maroc @Maxppp

Sélectionneur du Maroc lors de la Coupe du Monde 2026 quelques mois après avoir gagné la Coupe du Monde U20, Mohamed Ouahbi avait une forte pression. Réalisant un joli parcours en sortant de sa poule avec autant de points que le Brésil avant de dominer les Pays-Bas (1-1, 3-2 aux Tab) puis le Canada (3-0), le technicien marocain a confirmé la demi-finale obtenue en 2022 pour porter les Marocains vers une nouvelle épopée.

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Néanmoins, cela n’a pas suffi en quart de finale contre la France avec une défaite nette et sans bavure sur le score de 2-0. Si cela a suscité de la déception et quelques critiques, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a été confirmé dans sa fonction ce jeudi par la fédération marocaine.

Pub. le - MAJ le
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