Argentine : Lionel Messi s’offre une apparition aux côtés de Spider-Man
Lionel Messi a surpris ses fans en apparaissant dans le nouveau clip promotionnel de Spider-Man : Brand New Day, le dernier film de la franchise. Dans cette vidéo promotionnelle, l’attaquant de l’Argentine, actuellement à la Coupe du Monde 2026, partage l’affiche avec Tom Holland, qui incarne le rôle de Peter Parker depuis 2016. La scène montre Lionel Messi entrer dans un café, avant d’être reconnu par le super-héros en civil, visiblement impressionné de croiser l’octuple Ballon d’Or.
Who’s got next?#SpiderManBrandNewDay is in theatres July 31. Get tickets now. https://t.co/pBOeexngbU pic.twitter.com/92bWhRqZxX— Sony Pictures (@SonyPictures) June 30, 2026
Dans ce spot, Messi cherche justement Spider-Man grâce au Spidey Tracker, une application permettant de suivre les apparitions de l’homme-araignée dans le monde. Peter Parker s’éclipse alors pour enfiler son costume, avant de rejoindre l’international argentin pour une balade entre les gratte-ciel de New York. Un club promotionnel qui fait sourire sur les réseaux sociaux pour le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026, avant le seizième de finale face au Cap-Vert.
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