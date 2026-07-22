Ibrahima Ba signe au Sporting CP

Ancienne piste de Strasbourg avant que le transfert capote contre toute attente, Ibrahima Ba (21 ans) a finalement trouvé un excellent rebond. En effet, le Sporting CP a déboursé les 20 millions d’euros exigés par Famalicao pour le signer définitivement.

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Preparado para envergar o nosso Leão 🦁



Esta é a tua nova 𝐂𝐀𝐒𝐀, Ibrahima Ba 🏠 pic.twitter.com/xb4fcHsus0 — Sporting CP (@SportingCP) July 22, 2026

«Le défenseur central sénégalais a 21 ans et a joué pour le FC Famalicão. Le Sporting Clube de Portugal a recruté Ibrahima Ba pour son équipe première. Le défenseur central de 21 ans arrive à Alvalade en provenance du FC Famalicão et a signé un contrat valable jusqu’en 2031, avec une clause libératoire de 80 millions d’euros», peut-on lire dans un communiqué.