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Ibrahima Ba signe au Sporting CP

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ibrahima Ba @Maxppp

Ancienne piste de Strasbourg avant que le transfert capote contre toute attente, Ibrahima Ba (21 ans) a finalement trouvé un excellent rebond. En effet, le Sporting CP a déboursé les 20 millions d’euros exigés par Famalicao pour le signer définitivement.

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«Le défenseur central sénégalais a 21 ans et a joué pour le FC Famalicão. Le Sporting Clube de Portugal a recruté Ibrahima Ba pour son équipe première. Le défenseur central de 21 ans arrive à Alvalade en provenance du FC Famalicão et a signé un contrat valable jusqu’en 2031, avec une clause libératoire de 80 millions d’euros», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
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