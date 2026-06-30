LFP : Arnaud Rouger, bras droit de Vincent Labrune, démissionne

Arnaud Rouger, directeur général de la LFP depuis six ans et présent au sein de l’instance depuis 25 ans, a annoncé sa démission à la suite de l’adoption de la loi sur la gouvernance du sport professionnel. Cette réforme prévoit la transformation de la LFP en une société de clubs, modifiant en profondeur l’organisation et les missions de l’institution. Estimant que ces changements redéfinissent largement son rôle, Rouger a considéré que sa mission arrivait « naturellement à son terme ».

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«Ces évolutions conduisent à modifier profondément le périmètre des fonctions que j’exerce aujourd’hui au sein de la Ligue. Dans ce contexte, j’ai considéré que ma mission arrivait naturellement à son terme avec l’ouverture de cette nouvelle étape. Je suis donc conduit à vous présenter ma démission», a-t-il expliqué dans un courrier que L’Equipe a pu consulter. Dans son message adressé aux membres du conseil d’administration, Arnaud Rouger a remercié le président Vincent Labrune pour sa confiance, ainsi que les administrateurs pour leur soutien au cours de ses années à la Ligue.