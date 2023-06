Le coup de gueule de Gérald Darmanin sur le port du voile lors d’un match de football

Le Conseil d’État va décider dans quelques jours sur la possibilité de porter le voile lors d’un match de football ou non. À ce jour, il est interdit de porter le voile sur les terrains. Le Conseil d’État s’est penché ce lundi sur la requête de plusieurs associations qui veulent rendre possible le port du voile sur les terrains de football dans le cadre des compétitions sportives. Le collectif les "hijabeuses" a notamment porté ce recours. Sur RTL ce mardi, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, s’est exprimé à ce sujet.

La suite après cette publicité

« Les terrains de sport sont sûrement les derniers endroits où la neutralité religieuse, politique, syndicale est quasi parfaite. On n’a pas besoin de rediviser lorsqu’il s’agit d’associations communautaristes (…) qui donnent des coups de boutoir contre la République. (…) On n’a pas à porter de vêtements religieux quand on fait du sport. Donc j’y suis très opposé et ce serait un coup de canif très fort contre le pacte républicain si le Conseil d’État le permettait ».

À lire

JT Foot Mercato : Liverpool est sur tous les fronts pour se renforcer