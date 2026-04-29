PSG-Bayern : un ramasseur de balle a refusé de donner la balle à Neuer

Au lendemain du match déjà qualifié de légendaire entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, conclu sur un incroyable (5-4) en demi-finale de Ligue des Champions, les images continuent d’alimenter les débats. Dans une rencontre totalement folle, marquée par neuf buts et un rythme infernal, chaque détail est scruté tant le scénario a basculé à plusieurs reprises et laissé une impression de chaos maîtrisé.

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Parmi les séquences qui font le tour des réseaux sociaux, celle d’un ramasseur de balle du Parc des Princes attire particulièrement l’attention. On le voit refuser de rendre le ballon à Manuel Neuer. Une scène captée en marge de la rencontre et largement relayée, notamment par Prime Video. Un geste anecdotique dans un match hors norme, mais qui s’ajoute à l’atmosphère électrique d’une soirée où même les à-côtés ont semblé participer à la dramaturgie générale.