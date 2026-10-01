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UEFA Nations League

Équipe de France : Zinedine Zidane prévient sur le positionnement de Désiré Doué

Par Kevin Massampu - Josué Cassé
1 min.
France Italie

Étincelant contre la Belgique, ce lundi, et nommé homme du match par la rédaction FM, Désiré Doué pourrait une nouvelle fois débuter avec l’équipe de France contre l’Italie, vendredi soir. En conférence de presse, le sélectionneur Zinedine Zidane a été questionné sur la polyvalence du joueur du Paris Saint-Germain, capable d’être aussi performant sur les côtés que dans l’axe.

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« La polyvalence ? Je n’aime pas trop ce mot. Le joueur doit s’exprimer dans sa position et notamment en équipe nationale. En club, ça peut arriver et ce n’est pas bien grave. Mais en équipe nationale, c’est important et (Désiré) Doué a une, deux ou trois positions où il peut très bien jouer (rires) », a indiqué l’entraîneur âgé de 54 ans, à la veille de cette troisième rencontre de Ligue des Nations.

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