Irlande - France : les compositions officielles

Quatre jours après avoir étrillé les Pays-Bas (victoire 4-0 au Stade de France), la France se déplace en Irlande dans le cadre de la 2ème jorunée de la poule B des qualifications à l’Euro 2024 (rencontre à suivre en direct sur FM). Les joueurs de Deschamps ont réussi leur rentrée contre les Hollandais, 3 mois après la défaite en finale de la Coupe du Monde 2022, à eux de faire le 6 sur 6 sur cette trêve pour bien démarrer cette campagne de qualification. Après avoir battu leur plus gros adversaire du groupe sur le papier, les Français doivent montrer leur domination. En face, une équipe qui cherche une 4ème qualification pour un Euro dans son histoire après 1988, 2012 et 2016. Eux aussi ont plutôt réussi leur rentrée avec une victoire 3-2 contre l’Autriche en amical mais pour eux la compétition démarre ce soir contre les vice-champions du monde dans cette poule B avec la Grèce, les Pays-Bas et Gibraltar. Avec la défaite des Pays-Bas, les Irlandais ont une carte à jouer dans ce groupe.

Avec une nouvelle génération qui s’installe et emmenés par Mbappé nouveau capitaine de cette équipe de France, les Tricolores se présenteront avec trois changements dans le onze, un par ligne. Maignan dans les buts, la nouvelle charnière Upamecano-Konaté bien présente, Pavard titulaire à droite. Au milieu, Tchouaméni cède sa place à Camavinga, pourtant considéré comme latéral gauche par Deschamps au départ. Offensivement, Coman sort du onze au profit de Giroud qui jouera en pointe et Kolo Muani sera sur l’aile droite. L’Irlande jouera en 3-5-2, emmenés par les jeunes Bazunu dans les buts et Ferguson en pointe en tête de liste. Coleman et Doherty sur les ailes en pistons. Un milieu Collins, Molumby, Knight. Et la paire offensive Ogbene avec Ferguson.

Les compositions d’équipes :

Irlande : Bazunu - O’Shea, Egan, Cullen - Coleman (cap.), Collins, Molumby, Knight, Doherty - Ogbene, Ferguson.

France : Maignan - Pavard, Upamecano, Konaté, Hernandez - Griezmann, Camavinga, Rabiot - Kolo Muani, Giroud, Mbappé (cap.)