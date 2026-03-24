Ça commence déjà à bouger en coulisses pour Pablo Longoria

Pour le meilleur et pour le pire. En 2020, l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria se sont unis. Recruté en tant qu’head of football, l’Espagnol, véritable passionné de football, a vite gravi les échelons puisqu’il est devenu président du club français. Mais après six ans, son histoire d’amour avec l’écurie phocéenne a tourné au vinaigre. Ce lundi 23 mars, les deux parties ont finalement acté leur divorce aux yeux du grand public. « McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière. Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure. »

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Longoria est déjà sur le front

Libre, Longoria, qui n’est plus réapparu au club depuis le match contre Strasbourg (2-2, 14 février), devrait intéresser pas mal de monde. Il possède une solide expérience malgré son jeune âge ainsi qu’un réseau impressionnant. Tout cela, il l’a obtenu au gré de ses aventures. Recruteur pour Newcastle à l’âge de 21 ans, il a occupé le même poste au Recreativo Huelva avant de rejoindre l’Italie. Un pays où il va poursuivre sa formation et son évolution à l’Atalanta Bergame en tant que scout. Puis, il est devenu directeur du recrutement de Sassuolo de 2013 à 2015 avant de taper dans l’œil de la Juventus, qui lui confiera les rênes de son recrutement. En 2018, le natif d’Oviedo rentre au pays, plus précisément au FC Valence. Le club ché lui offrira aussi le rôle taillé sur mesure de directeur sportif. En 2020, il a finalement rejoint l’Olympique de Marseille, pour mettre ses talents au service du club de Frank McCourt.

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À présent sur le marché, Pablo Longoria ne devrait pas rester trop longtemps inactif. Ce serait mal le connaître, lui, le boulimique de travail. Selon nos informations, l’homme âgé de 39 ans prend un peu de temps pour se reposer après une expérience épuisante et passionnante à Marseille. Mais il ne reste pas à rien faire non plus puisqu’il fourmille déjà de projets. Il multiplie actuellement les voyages à travers l’Europe (Espagne, Angleterre et Italie) pour son plaisir et/ou pour des meetings professionnels. Il possède une expérience importante dans des grands championnats européens et ses qualités de recruteur sont appréciées. Elles ont d’ailleurs déjà fait mouche puisque l’ancien président de l’Olympique de Marseille a déjà été recruté il y a quelques jours. En effet, on a appris qu’il n’a pas traîné et s’est déjà remis au travail puisqu’il a intégré le conseil d’administration du Center for Sports Business Tegernsee (CBT).

Une mission taillée sur mesure

Une structure co-fondée par Manuel Neuer, ayant pour but « de renforcer la gouvernance et les finances en Europe ». L’ancien boss de l’OM y apporte son savoir-faire et son expertise. Une mission ponctuelle pour Longoria, qui cherchera à court ou moyen terme à se lancer dans un nouveau projet qui correspond à ses attentes et où ses compétences seront un vrai plus. Il faudra aussi voir dans quel rôle il souhaite revenir. Est-il intéressé par un nouveau poste de président ou souhaite-t-il revenir à ses premiers amours en s’occupant du recrutement et du domaine sportif ? Il y a quatre ans, il avait évoqué son avenir et son après-OM. « Vous l’avez compris, le foot est une drogue pour moi et forcément, je me pose des questions sur mon avenir. Mais je ne crois pas que je peux vivre autant d’émotions ailleurs que dans ce club, avec le niveau d’engagement et de passion qu’ont nos supporteurs. C’est impossible. »

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Il a ajouté : « et c’est une chose qui me pose des problèmes. On est tous de passage dans des clubs, il faut comprendre ça, on a tous une durée de vie. Comme je ne pense pas possible de vivre des émotions identiques, ça ne me gênerait pas de retourner à la base et de voyager pour voir des matches partout dans le monde. Faire cela après l’OM ? Totalement. Surtout parce que le niveau d’adrénaline que je vis ici, je suis sûr à 100 % que je ne pourrais le revivre dans le futur. Je savais qu’il y avait quelque chose de spécial à l’OM en tant qu’observateur extérieur, mais quand tu es à l’intérieur, c’est magique. Ça me donne de la force chaque jour, c’est unique dans le monde… » Pour le moment, son nom n’a été lié officiellement à aucun club. Mais « il va chercher à vite rebondir », nous assure-t-on du côté de la cité phocéenne. Affaire à suivre…