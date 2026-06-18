Les révélations fracassantes de Mathieu Bodmer sur son départ du Havre

Quatre ans après son arrivée, Mathieu Bodmer a pris la décision de quitter Le Havre. L’ancien joueur du PSG et de l’OL avait annoncé sa décision après le dernier match de la saison de son club, maintenu en Ligue 1 une fois encore. Un choix qui a surpris, mais que l’intéressé justifiait de la façon suivante : «il n’y aura pas de suite malheureusement. J’ai décidé d’arrêter, j’avais prévenu le président depuis quelques semaines. Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne. On verra ce que je ferai plus tard».

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Nous vous révélions un peu plus tard que le Caen de Kylian Mbappé souhaitait l’attirer pour entamer un nouveau cycle. Bodmer a adhéré au projet et a été nommé la semaine dernière directeur du football du club normand. Il sera notamment accompagné de Nasser Larguet qui débarque, lui, avec la casquette de Vice-président en charge du technique. Si ce choix de rejoindre un club de National 1 peut surprendre au regard de son expérience et de ses compétences, Bodmer a tenu à se justifier.

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Des décisions auraient été prises dans son dos

«J’ai été contacté par plusieurs clubs, dont Caen, explique-t-il dans l’After. Il y a eu quelques clubs de Ligue 1 et quelques clubs étrangers. La finalité, j’ai hésité longtemps entre un bon club marocain et le SM Caen. Ce qui a fait pencher la balance aussi, ça a été le retour de Nasser Larguet, qui a été mon formateur et qui est très très important dans ma vie de joueur de foot et d’homme.» Lorient et Auxerre l’auraient-ils contacté ? Réponse de l’intéressé : «c’est possible». L’émotionnel et le projet de Caen l’ont finalement convaincu de revenir là où tout avait commencé. Aujourd’hui, son ambition est de remettre le club «à sa place», même s’il reste conscient du travail à accomplir. Concernant son départ du Havre, Bodmer a remis l’église au milieu du village. Il est revenu plus en détail sur les désaccords connus au sein du club.

«On a pris des décisions dans mon dos, sans m’avertir. Par exemple sur la signature de jeunes joueurs au centre de formation. On me l’a caché pendant des mois. Mais quand au mois d’avril, avec le directeur du centre, on prend des décisions sur des jeunes joueurs, qu’on a des projets, qu’on dit certaines choses à des familles, je ne peux pas dire trois mois après à un gamin que j’ai fait signer stagiaire ou aspirant que trois joueurs sont arrivés à son poste sans que je sois au courant. Il va me prendre pour un menteur, je vais perdre en crédibilité et je préfère mourir que de perdre ma parole. C’est une des raisons qui font que j’ai décidé d’arrêter. Ça faisait quatre ans, c’était une super histoire mais je préférais tourner la page parce que je n’étais plus en adéquation avec certaines décisions. Ce n’était pas mes valeurs.» Il précise quand même une chose : il n’a pas quitté le HAC pour aller à Caen, mais il «est parti du HAC pour partir du HAC». Au moins, c’est clair.