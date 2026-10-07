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Ligue 1

PSG : l’hommage de Beraldo à Luis Enrique

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lucas Beraldo lors de PSG-Toulouse au Trophée des Champions @Maxppp

Au micro de PSG TV, Lucas Beraldo a également rendu hommage à Luis Enrique, qu’il considère comme un entraîneur ayant joué un rôle majeur dans sa progression depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le défenseur brésilien de 22 ans souligne notamment l’accompagnement du technicien espagnol et les nombreux axes de travail qu’il lui a permis d’améliorer.

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« Je pense que je ne peux que le remercier de m’avoir pris sous son aile, pour ainsi dire, de m’aider à progresser, de pouvoir m’indiquer les points à améliorer et ceux sur lesquels je dois encore travailler. J’ai beaucoup progressé dans tous les aspects du jeu. Sur le plan mental aussi, car au-delà de tout ce qu’il nous apprend sur le terrain, il nous enseigne beaucoup en dehors du terrain, sur la vie, sur la façon de la vivre, sur la manière de profiter de chaque instant, d’apprécier tout ce qui se passe sur le terrain, à l’entraînement, pendant les déplacements. Je pense que c’est le point essentiel qui me touche le plus. »

Pub. le - MAJ le
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