CSKA Sofia - AS Monaco : les compositions officielles

Invaincu depuis le début de la saison, Monaco veut poursuivre son sans-faute, même en Coupe d’Europe ! Les joueurs de la Principauté se déplacent sur le terrain du CSKA Sofia à 18 h 45, pour le compte de la première journée de Ligue Conférence. Après une qualification contre le Górnik Zabrze (Pologne) lors des barrages et un début de championnat qui les voit leaders de Ligue 1, les hommes de Filipe Luís voudront poursuivre leur excellente série en Bulgarie. Hrádecký sera dans les cages, avec une charnière centrale composée de Salisu et Sané devant lui. Devant, Minamino et Idumbo animeront les ailes, tandis que Brunner et Ansu Fati formeront la ligne d’attaque.

La suite après cette publicité

En face, le club de la capitale bulgare réalise également un début de saison presque parfait. Avec huit victoires et trois matchs nuls au compteur en onze rencontres de championnat, le CSKA est aussi invaincu sur son sol. À noter tout de même une élimination en barrages de Ligue Europa face à l’OFI Crète (Grèce). Le capitaine Bruno Jordão et Sensi seront les deux milieux du soir, avec Ébong et Léo Pereira sur les côtés.

Les compositions

CSKA Sofia

AS Monaco