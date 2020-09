Le vestiaire du Barça divisé sur le cas Lionel Messi, Arturo Vidal dit oui à l'Inter Milan

La suite après cette publicité

Le vestiaire du Barça divisé sur le cas Messi

Alors que le FC Barcelone reprenait le chemin de l'entraînement hier, un homme, et pas des moindres, manquait à l'appel. Il s'agit de Lionel Messi bien sûr, actuellement en plein divorce avec son club de toujours. L'Argentin attend patiemment la réunion de demain entre son père, Jorge, et le président du club Josep Maria Bartomeu. Cependant, lors de cette reprise, un élément a été remarqué par les journaux espagnols : l'absence de déclarations des joueurs de l'effectif sur le cas Leo Messi. Pour As, ce silence assourdissant prouve bien que le vestiaire blaugrana est divisé sur l'affaire. Quand certains espèrent que le sextuple Ballon d'Or reste une saison de plus en Catalogne, d'autres ne verraient pas d'un mauvais œil un départ de l'Argentin. Mais sur quelle position le vestiaire va-t-il se mettre d'accord ? Personne ne le sait.

Vidal dit oui à l'Inter

Alors que Lionel Messi est en instance de divorce et que Ivan Rakitic est sur le point de revenir au Séville FC, un troisième joueur va aussi faire ses valises en ce mois de septembre et quitter la Catalogne. Selon la Gazzetta dello sport, il s'agit d'Arturo Vidal. Le milieu de terrain chilien aurait dit oui à un transfert vers l'Inter Milan. Un contrat de deux ans l'attendrait en Lombardie. Une joie pour Antonio Conte, conforté sur le banc par ses dirigeants la semaine dernière, et qui réclamait des renforts. Notamment celui de l'ancien joueur de la Juventus. Cette arrivée ne devrait cependant pas freiner l'objectif principal du directeur sportif intériste, Guiseppe Marotta, qui se nomme Ngolo Kanté.

Andrea Pirlo recale Luis Suarez

Les cadres du FC Barcelone s'en vont les uns après les autres et Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, devrait suivre d'ici les prochaines semaines. Mais la question est : pour aller où ? Selon la presse italienne, ces derniers jours, la Juventus était une destination. Le nouveau coach Andrea Pirlo, rêverait même de l'ancien buteur de Liverpool, selon la Gazzetta dello sport. Mais Tuttosport vient contredire cette information ce matin. Le média indique que Pirlo aurait finalement choisi l'attaquant de la Roma, Edin Dzeko, pour son attaque la saison prochaine. Avant de commencer à négocier avec les Romains cependant, la Vieille Dame va devoir attendre que le club de la Louve boucle l'arrivée d'Arkadiusz Milik en provenance du Napoli. Le Polonais viendra remplacer poste pour poste Dzeko.