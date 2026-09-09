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UEFA Nations League

Équipe de France : Estéban Lepaul pré-convoqué par Zinédine Zidane

Par Jordan Pardon
1 min.
Esteban Lepaul en action avec Rennes. @Maxppp

Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière (21 réalisations), Estéban Lepaul est reparti sur des bases phénoménales depuis cet été. Auteur de 6 buts en 4 matchs de préparation avec le Stade Rennais, l’attaquant de 26 ans en a inscrit trois autres sur ses trois premiers matchs de Ligue 1. De là à le voir intégrer l’équipe de France pour la première fois de sa carrière dans neuf jours ?

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Selon les informations de RMC Sport, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a reçu une pré-convocation de la part de Zinédine Zidane, lequel annoncera sa première liste à la tête de l’équipe de France le vendredi 18 septembre. Pour rappel, les Bleus se déplaceront en Turquie (le 25 septembre) puis en Belgique (le 28), avant de recevoir l’Italie au Stade de France pour la première de Zidane à domicile (le 2 octobre), et enfin la Belgique, toujours à Saint-Denis (le 5 octobre). Quatre affiches comptant pour la nouvelle édition de la Ligue des Nations.

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