Real Madrid : la story de Kylian Mbappé pendant le Clásico

Très critiqué ces dernières semaines après son escapade en Italie en compagnie d’Ester Expósito, Kylian Mbappé était particulièrement attendu ce dimanche soir lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Forfait pour cette rencontre, l’attaquant français n’a cependant pas reproduit l’erreur qui lui avait été reprochée lors du précédent match, où son absence devant la rencontre de ses coéquipiers avait fait polémique à Madrid.

La suite après cette publicité

Cette fois, le capitaine de l’équipe de France a affiché son soutien au Real Madrid en publiant une story sur Instagram pendant la première période avec un sobre, mais clair : « Hala Madrid », devant sa télévision. Un message posté alors que les Merengues vivaient une entame très compliquée face au Barça, menés 2-0 à la pause.