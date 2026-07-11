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Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé a participé à la séance collective

Par Kevin Massampu
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
France Espagne
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À trois jours de la 1/2 finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne, Kylian Mbappé semble aller mieux. Touché à la cheville et sorti à un quart d’heure du terme du 1/4 contre le Maroc, le capitaine de l’Équipe de France a bien participé à l’entraînement de ce samedi à l’université de Bentley (Boston), rapporte RMC Sport.

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Blessé ces derniers jours et incertain pour la rencontre face à la Roja, Aurélien Tchouaméni était également présent à la séance collective de ce samedi et a affiché de bonnes sensations. Seuls William Saliba et Dayot Upamecano ont été ménagés. Le départ des Bleus pour Dallas, lieu où se déroulera le choc face aux Espagnols, est prévu pour ce dimanche en tout début d’après-midi. 

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