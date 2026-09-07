Etoile Rouge : l’hommage polémique pour Ratko Mladic fait grincer des dents l’UEFA

Le derby de Belgrade a une nouvelle fois été marqué par les débordements en tribunes. Alors que l’Étoile Rouge s’est imposée face au Partizan (2-1), les supporters du club hôte ont déployé un tifo rendant hommage à Ratko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, décédé le 27 août dernier. Sur la fresque, la mention « Direction : Potočari » faisait directement référence à la localité de Bosnie où sont enterrées les victimes du massacre de Srebrenica. Condamné à la prison à perpétuité par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, notamment pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, Mladic reste associé à l’un des épisodes les plus tragiques de la guerre de Bosnie. Près de 8 000 hommes et garçons bosniaques musulmans avaient été tués à Srebrenica en juillet 1995, dans un massacre reconnu comme un génocide par les juridictions internationales.

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Mais la figure de Ratko Mladic ne bénéficie pas du même statut selon le regard porté sur son histoire. Dans la majorité des pays occidentaux et au sein de la justice internationale, il est considéré comme un criminel de guerre responsable de crimes parmi les plus graves commis durant les conflits en ex-Yougoslavie. En Serbie, sa perception est toutefois beaucoup plus complexe et profondément marquée par le récit nationaliste. Une partie de la population et certains mouvements nationalistes continuent de voir en lui un héros ou un symbole de la défense des Serbes de Bosnie, tandis que les crimes qui lui sont reprochés sont parfois minimisés ou contestés. Cette fracture historique et mémorielle explique notamment pourquoi son image continue d’être brandie dans certains stades serbes. Le choix des ultras de l’Étoile Rouge de lui rendre hommage lors de l’un des derbys les plus bouillants d’Europe a provoqué une vive indignation, d’autant que le tifo a également été relayé sur les réseaux sociaux officiels du club.