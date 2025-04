Des experts accusent le Real Madrid d’avoir truqué la vidéo du penalty d’Alvarez !

Alors qu’on la pensait appartenant au passé, voici que la polémique autour du penalty annulé de Julian Alvarez en Ligue des Champions refait surface. L’Union Internationale des Clubs de Supporters de l’Atlético de Madrid n’a pas oublié la manière dont les Colchoneros ont été éliminés de la Ligue des Champions cette année. Et l’association a eu recours à un rapport préparé par de prestigieux experts judiciaires. Dans le document, ils déclarent : «il est évident que la vidéo utilisée pour clarifier la situation a été éditée.»

En effet, l’association explique qu’elle a fait appel à des experts médico-légaux pour examiner la vidéo produite par l’UEFA, qui a été utilisée pour valider l’annulation du but. Ils affirment que cette vidéo a été manipulé ce qui «nous amène à un doute plus que raisonnable sur les intentions de ceux qui pourraient être responsables d’une telle manipulation.» À cet égard, l’Union des clubs de supporters exige une explication de l’UEFA et lui demande de fournir la vidéo et l’audio originaux afin que tout puisse être divulgué de la manière la plus transparente possible et que les raisons du montage de la vidéo puissent être révélées.