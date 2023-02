La Super Ligue dévoile les détails de sa nouvelle version

La Super Ligue n’est pas morte ! En attendant le verdict final de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans cette affaire, l’agence A22 Sports Managment mandatée par les fondateurs du projet vient de dégainer un communiqué afin de présenter la nouvelle version de la Super Ligue. Une nouvelle mouture présentée après un dialogue instauré avec pas moins de 50 clubs. Chassés par l’UEFA, les prompteurs de ce projet révolutionnaire dans le monde du football ne lâchent rien.

60 à 80 équipes engagées

«Les clubs assument tous les risques entrepreneuriaux, mais restent trop souvent sur la touche lorsque des décisions clés sont prises alors même qu’ils voient leurs fondations sportives et financières s’effondrer. Nos discussions ont clairement montré que les clubs sont souvent incapables de s’exprimer publiquement contre un système où la menace de sanctions est utilisée pour étouffer toute opposition. Notre dialogue a été honnête, direct et fructueux. Les conclusions sont claires quant à la nécessité d’un changement et la manière d’y parvenir. Notre objectif est de présenter, dès que possible après avoir reçu la décision de la Cour, un projet sportif durable pour les compétitions européennes de clubs, ouvert, au minimum, aux 27 États membres de l’UE. Les enjeux sont clairs, des mesures doivent être prises dans l’intérêt des supporters, des joueurs et des clubs», a déclaré Bernd Reichart, le PDG d’A22.

Mais en quoi consiste le nouveau projet de la Super Ligue ? Cette Ligue sera une compétition ouverte avec plusieurs divisions. Elle devrait compter entre 60 et 80 équipes. Aucun membre permanent n’existera, car la participation à cette compétition se fera uniquement sur le mérite sportif, à savoir via les compétitions nationales. « Les clubs participants devraient rester pleinement engagés dans leurs championnats nationaux, comme ils le sont aujourd’hui », peut-on lire d’ailleurs dans le communiqué publié par A22. Organisée dans un système pyramidal pour une meilleure redistribution des revenus, cette Ligue offrira un nombre de 14 matches européens garantis à chaque participant.

14 matches garantis par club

Un critère permettant d’accroitre la stabilité et une meilleure visibilité des revenus. Un nombre de matches fixes également destinés à protéger la santé de joueurs de plus en plus sollicités par des calendriers extensibles et surchargés. « La santé des joueurs doit constituer un élément clé dans le calcul du nombre de matchs annuels. Le nombre de jours de matchs des compétitions européennes ne devrait pas être porté au-delà de ceux figurant dans les calendriers actuellement prévus. Les associations de joueurs devraient être impliquées pour préserver la santé des acteurs et un dialogue à travers l’UE devrait être promu. Il est important que les clubs et les joueurs ne soient soumis à aucune obligation de participer à des tournois élargis ou à de nouveaux formats imposés par des tiers », ajoute le communiqué.

Cette nouvelle Ligue se veut entièrement gérée par les clubs. Contrairement aux compétitions européennes actuellement gérées par l’UEFA, la Ligue européenne de football veut donner les pleins pouvoirs aux clubs. « Les compétitions européennes de clubs devraient, comme elles le sont au niveau national, être gérées par les clubs, et non par des tiers qui en tirent profit sans assumer aucun risque. La structure de gouvernance doit être entièrement conforme à la législation européenne. » Enfin, A22 assure que le modèle économique sera également encadré pour une meilleure équité. « Afin d’améliorer la viabilité, les dépenses devraient reposer uniquement sur les ressources générées, et non sur des injections de capitaux qui faussent la concurrence. Les règles de viabilité financière devraient permettre aux clubs de ne dépenser qu’un pourcentage fixe de leurs recettes annuelles liées au football pour les salaires des joueurs et les transferts nets, avec des dispositions appropriées pour les clubs les plus modestes ainsi que des règles de transition pour les autres. » Affaire à suivre.