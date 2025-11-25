CAN : la belle initiative du Maroc pour plusieurs pays africains

Dans moins d’un mois, la Coupe d’Afrique des Nations débutera au Maroc. Un rendez-vous important pour le pays qui aspire à remporter la compétition pour la deuxième fois de son histoire. Pour ce faire, et pour se préparer à 2030 quand le pays accueillera la Coupe du monde aux côtés du Portugal et de l’Espagne, le Maroc a misé sur une grande organisation. Ainsi, tout est réuni pour assister à l’une des plus belles CAN de l’histoire avec des stades dernier cri et des installations XXL pour chacune des nations qui participent à cette CAN.

La suite après cette publicité

En parallèle, le Royaume cherche à faciliter un maximum la vie des spectateurs pour la compétition. Outre la mise en place d’une billetterie intelligente, le Maroc a mis en place des tarifs spéciaux pour les supporters africains qui souhaitent se rendre dans le pays à l’occasion de la compétition. Ainsi, des supporters venus du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et de bien d’autres pays pourront voyager avec des prix avantageux avec la compagnie Royal Air Maroc.