Juventus - Atalanta : les compositions sont là

La 32e journée de Serie A propose un choc au sommet entre la Juventus (1er) et l'Atalanta (3e). A domicile, la Juventus s'organise dans son traditionnel 4-3-3 avec Wojciech Szczesny dans les cages. Ce dernier peut compter sur Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci et Danilo en défense. Positionné en tant que sentinelle, Rodrigo Bentancur est accompagné par Blaise Matuidi et Adrien Rabiot. Enfin, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo forment la ligne d'attaque.

De son côté, l'Atalanta mise sur son traditionnel 3-4-1-2 avec Pierluigi Gollini comme dernier rempart. Le portier transalpin est devancé par Rafael Toloi, José Luis Palomino et Berat Djimsiti. Hans Hateboer et Robin Gosens seront les pistons de la Dea tandis que Marten De Roon et Remo Freuler constitueront le double pivot. Enfin, Papu Gomez soutient Josip Ilicic et Duvan Zapata en attaque.

Les compositions :

Juventus : Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo - Rabiot, Bentancur, Matuidi - Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Atalanta : Gollini - Toloi, Palomino, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Gomez - Ilicic, Zapata

