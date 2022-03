Verdict attendu aujourd'hui dans le conflit opposant Canal +, beIN Sports et la LFP

La diffusion du football en France est tout sauf simple et optimisée. Les différents diffuseurs achètent les lots leur convenant et les diffusent sur leur plateforme, moyennant paiement du consommateur. Cet appât du gain et cette envie d'avoir seulement les matchs les plus importants amènent des situations grotesques. Par exemple, la Ligue 1 n'est pas diffusée intégralement sur un seul diffuseur. Logique.

En effet, le lot 3, qui comprend deux matchs de Ligue 1 par journée, a été acheté par beIN Sports contre 332M€, puis sous-licencié à prix coûtant à Canal+. Cependant, la chaîne cryptée ne veut plus de ces matchs et espère que la justice l'aidera à s'en débarrasser. Sauf que beIN Sports ne semble pas être enclin à diffuser ces matchs non plus, ce qui pourrait créer une situation similaire à ce qu'il s'était produit avec Mediapro. La Coup d'Appel de Versailles donnera en tout cas son verdict ce jeudi selon L'Equipe.