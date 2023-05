Lens-OM : le terrible constat de Pau Lopez

Ce samedi soir, l’OM a manqué l’occasion de remonter à la 2e place du classement lors du choc face au RC Lens. Les Lensois ont été plus réalistes et profitent donc de cette victoire pour devancer les Marseillais. Au micro de Canal+, le gardien Pau Lopez a été très lucide et a confié que l’OM ne méritait pas la victoire des siens.

«Je pense qu’en première mi-temps, les deux équipes ont bien joué et se valent. Mais ils ont trouvé la faille avec Fofana. Mais ce n’est pas la même chose en 2e période. On n’a pas joué pendant 30 minutes. Ils en ont voulu plus que nous. Ils ont mérité de gagner. On était plus proche du 3-0 que du 2-1. Après Payet a relancé un peu, mais franchement si on dit la vérité, on a donné 30 minutes à Lens. C’est une déception. On a perdu la 2e place. On doit gagner nos quatre matches et attendre une erreur devant. Je pense qu’on les a laissé jouer. On n’était pas à notre niveau et c’est normal de perdre le match face à une équipe comme Lens quand on n’est pas au niveau. Il faut gagner nos quatre matches et attendre.»

