La presse n’a pas été emballée par les Bleus, la Belgique se moque de l’Italie

Mission accomplie pour les Bleus

« C’est pas Byzance », titre L’Équipe ce matin, en référence à la ville Turque d’Istanbul, autrefois nommée comme ça. Comprenez ici que ce n’était pas du luxe, et c’est le moins que l’on puisse dire après cette victoire 2-1 acquise dans la douleur. Un sentiment partagé par Le Figaro, qui titre de son côté « poussif, mais qualifié ». Sans se montrer brillants, mais plutôt brouillons, les Bleus renouent avec le succès et surtout terminent premiers du groupe, grâce au faux pas de l’Italie en Belgique. Parlons à présent du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui faisait son retour et était aligné pour la première fois à la pointe de l’attaque sous l’ère Zidane. « Les jambes et la tête, mais pas les buts », voici les mots de L’Équipe, pour qualifier la prestation du numéro 10 tricolore. En jambe et malgré une activité intéressante, le Bondynois a manqué de justesse dans la finition, mais a tout de même montré qu’il y avait une équipe de France avec et sans lui.

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La Belgique met KO l’Italie

Souvenez-vous hier, la Gazetta dello Sport, titrait : « faites-nous voler » avant un match décisif face à la Belgique, et bien force est de constater que la Squadra Azzurra n’a jamais pris son envol, balayée 4-1 en terre belge. « Tout en arrière », voici ce que titre ce matin le journal au papier rose, après une prestation insipide des hommes de Roberto Mancini. Premiers au coup d’envoi, les Italiens ne verront finalement même pas les quarts de finale de Ligue des Nations et terminent au 3e rang du groupe dans lequel figuraient les Bleus. « C’était beau d’y croire » s’exclame de son côté Tuttosport. Malgré une entame de match intéressante et une ouverture du score rapide, la défense italienne a cédé trop facilement et à trois reprises en seulement 11 minutes. Mais pour le sélectionneur Roberto Mancini, pas question de s’apitoyer sur son sort, et on préfère déjà regarder de l’avant. Côté belge en revanche, on ne veut surtout pas passer à autre chose. L’heure est venue de savourer et même de chambrer gentiment l’Italie à l’image du quotidien flamand Het Nieuwsblad, qui indique « Ciao Italia ». Et il faut dire que côté belge, on peut se permettre de chambrer. Grâce à ce succès, les hommes de Marc Van Bommel coiffent au poteau la formation italienne et se qualifient pour la suite de la compétition.

Jürgen Klopp déjà sous pression

Jürgen Klopp joue déjà très gros face aux Pays-Bas. Et la presse allemande ne s’y trompe pas à l’image de Bild, qui parle de cette rencontre, comme déjà décisive pour le sélectionneur allemand, qui officiera seulement pour la 6e fois sur le banc de la Mannschaft. Et si Klopp a déclaré en avant-match ne pas penser à une éventuelle non-qualification, la donne est simple : seule une victoire face aux Pays-Bas permettrait aux Allemands, actuels 3es à égalité de point avec la Grèce, mais derrière au classement en raison des confrontations directes, de se qualifier sans avoir à se soucier du résultat de la Grèce face à la Serbie. Vous l’aurez compris, ce match relève donc d’une importance capitale pour Jürgen Klopp et sa bande face aux Oranjes de Xavi.